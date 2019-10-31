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31.10.2019 06:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Барнаул ремонт переживет

Столица Алтайского края на два года останется с одним мостовым переходом через Обь
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 246(8004)
Старый коммунальный автомобильный мост через Обь в Барнауле в год своего 60-летия дождался капитального ремонта - в декабре его закроют на реконструкцию. В ближайшие два года в столице Алтайского края будет действовать только один мостовой переход, связывающим ее с правым берегом Оби. Это грозит городу транспортным коллапсом, особенно летом, в разгар туристического сезона.
По старому мосту в сутки проходит около 18 тысяч машин. Фото: Сергей Винокуров По старому мосту в сутки проходит около 18 тысяч машин. Фото: Сергей Винокуров
По старому мосту в сутки проходит около 18 тысяч машин. Фото: Сергей Винокуров
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Напряженность в туристический сезон будет высокая, - подтвердил корреспонденту "РГ" министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. - Но техническое состояние старого моста таково, что требуется срочный капитальный ремонт. Без закрытия движения эти работы выполнить невозможно. Проект разработан так, что ремонт будут вести сразу с двух сторон, и это позволит сократить сроки его проведения с четырех до двух лет. Объем работ очень большой - на всех пролетных строениях старые железобетонные плиты предстоит заменить современными металлическими.

Но сначала, как отметили в представительстве Федерального дорожного агентства в Алтайском крае и Республике Алтай, нужно подготовить мостовой переход к ремонту. Поскольку автомобильная часть моста располагается непосредственно над железнодорожными путями, то поезда необходимо перенаправить. Для этого установят временные платформы с коммуникациями и пустят железнодорожный транспорт по соседней ветке.

"Ремонт будет проходить в два этапа, - пояснили в упрдор "Алтай". - В 2020 году демонтируют все элементы мостового полотна, разберут дорожную "одежду". Вместо старых железобетонных плит проезжей части, а их более 700, установят металлические ортотропные плиты, которые лучше держат нагрузку. На втором этапе, в 2021 году, отремонтируют две эстакады, ведущие к мосту. Здесь также заменят и восстановят все основные конструктивные элементы".

В преддверии капремонта автомобильного моста компания РЖД, которой принадлежит "нижняя" железнодорожная его часть, в июле-августе нынешнего года восстановила металлические строения. При этом мостовой переход закрывали только на ночь - днем он был открыт для проезда. Хотя железнодорожный мост почти вдвое старше (в следующем году ему исполнится 105 лет), он, по оценке экспертов, находится в лучшем состоянии, чем автомобильная надстройка.

Напомним, что о необходимости масштабного капитального ремонта старого коммунального моста в Барнауле заговорили еще в 2013 году, когда на нем провалилась плита проезжей части. Временное латание дыр и закрытие проезда для большегрузов проблему не решило. Поскольку дорогостоящий проект в полмиллиарда рублей муниципальному бюджету был не по карману, в 2016 году городские власти решили передать мостовой переход в федеральную собственность. Понадобилось больше двух лет и три судебных решения, чтобы он обрел нового хозяина. В октябре 2018-го Федеральное дорожное агентство приняло на баланс этот объект и за год изыскало средства на его ремонт.

Барнаульцы и жители пригородных районов и рады тому, что старый мост наконец-то приведут в порядок, и опасаются пробок и роста числа аварий на новом мосту, который с декабря будет единственным переходом, соединяющим город с правым берегом Оби и выездом на федеральную трассу Р256 "Чуйский тракт" - самую востребованную у туристов. По данным регионального минтранса, ежедневно по новому мосту проезжает свыше двадцати тысяч автомобилей. Около восемнадцати тысяч машин в сутки проходит по старому мосту. Если останется один переход, то нагрузка на него вырастет почти вдвое.

- Чтобы снять предстоящую дорожную напряженность, мы в этом году отремонтировали дороги на проспектах Ленина и Комсомольский на подъездах к новому мосту, - отметил Александр Дементьев. - Возможно, понадобится изменить схему движения, чтобы минимизировать проблемы с загруженностью мостового перехода и высоким трафиком.

Сейчас уже меняют схему движения семнадцать междугородних автобусных маршрутов, которые проходят по старому мосту. В ближайшие два года автобусы, связывающие Барнаул с Новоалтайском и населенными пунктами Первомайского, Косихинского и других районов края, будут курсировать через новый мост.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах по Сугутскому мосту открылось движение в четыре полосы

Нехватка еще одного перехода через Обь в случае закрытия одного из действующих мостов в городе ощущается давно. Разгрузить алтайскую столицу от транзитного транспорта могло бы строительство обхода Барнаула. Проект, который предусматривает прокладку более шестидесяти километров дорожного полотна с мостовыми переходами и развязками, уже подготовлен, но когда он будет реализован - неизвестно. На это требуется около пятидесяти миллиардов рублей. Где взять такие огромные инвестиции, региональные власти пока не знают.

Сейчас, по словам Александра Дементьева, все силы и средства брошены на то, чтобы привести дорожную сеть в нормативное состояние. Напомним, что по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" к 2024 году нормативам должно соответствовать 85 процентов дорог в Барнаульской и Бийской агломерациях, а также половина всех региональных трасс. В 2019 году после ремонта около 900 километров дорожного полотна этот показатель в крае довели до 39,4 процента.

- Нужно решать проблемы по мере их поступления, - уверен глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. - Мы много времени и сил потратили на то, чтобы получить средства федерального бюджета на ремонт старого моста в Барнауле, который разрушался на глазах. Сейчас нам нужно решить текущие задачи и привести всю дорожную сеть города в нормативное состояние, а потом уже можно более активно браться за реализацию проекта автомобильного обхода Барнаула.

Справка РГ

Железнодорожный мост через Обь в Барнауле был построен в 1915 году. В 1959 году он стал совмещенным - железнодорожно-автомобильным с пешеходными дорожками.

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