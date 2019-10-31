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31.10.2019 12:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Успеть до холодов

Сергей Левченко проверил, как идут восстановительные работы в Тулуне
Текст: Иван Шульгин
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Совещание с представителями строительных организаций провел в Тулуне губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Во встрече приняли участие первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, заместители председателя правительства региона, министры, главы Тулуна, Нижнеудинска, Тулунского и Нижнеудинского районов.

- Подрядные организации, работающие в районах пострадавших в результате ЧС, должны в кратчайшие сроки подготовиться к работе в зимний период, - подчеркнул губернатор. - Нужно, чтобы все процессы шли по намеченному плану.

На сегодня в Тулуне завершены аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунальной сферы. В микрорайоне Угольщиков, где строят первую очередь двухэтажных многоквартирных домов, начато возведение школы на 1275 учащихся.

- Здесь будут учиться школьники из многоквартирных домов, которые строятся здесь же в микрорайоне для тех, кто пострадал. Земля отведена, стройплощадка готова. Эта школа состоит из пяти учебных блоков, в ней предусмотрены два бассейна - проект признан лучшим в Иркутской области. Она должна быть сдана к 15 августа следующего года. Строительство идет по графику, - отметил Сергей Левченко.

Для того чтобы обеспечить теплом школу и другие объекты социальной сферы, необходимо расширить действующую котельную, установить дополнительный котел. Эти работы также необходимо завершить к следующему отопительному периоду.

В микрорайоне Березовая Роща, где возводятся индивидуальные жилые дома, губернатор потребовал от строителей завершить работы по подготовке фундаментов зданий до наступления холодов.

На объектах водозабора в Тулуне идет комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры с заменой оборудования. По словам Руслана Болотова, строителям поручено усилить защиту объектов водозабора от паводков до максимальных проектных отметок.

- Работы вступили в завершающую стадию. В ноябре здесь будет смонтировано электронное оборудование. Полностью заменены внутренние сети, павильоны, насосное оборудование, задвижки, проведен комплексный ремонт всех зданий. Теперь губернатор поручил готовить предложения по модернизации тепловых и других инженерных сетей на территории города, которые надо будет адаптировать к увеличенной нагрузке в связи с новым жилищным строительством в Тулуне, - отметил председатель регионального правительства.

Речь шла и о перспективах развития жилищного строительства.

- Первая задача стоит обеспечить жильём и сделать капремонт домов, попавших в зону затопления. Мы также должны смотреть на перспективу. Таким образом, выполнив эту задачу мы будем двигаться дальше: предоставлять жилье в соответствии с законодательством для бюджетников, детей-сирот, тем, у кого жилье признано аварийным, и другим категориям населения, - пояснил Сергей Левченко.

По итогам встречи глава региона поручил заместителям председателя правительства, профильным министрам составить план-график выездных встреч с главами муниципальных образований пострадавшим от стихии, подрядными организациями для координации комплексных вопросов.

Справка

Напомним, что программа восстановления жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации, включает в себя 133 объекта социальной сферы, в том числе 55 первоочередных объектов (22 объекта образования, 14 детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения).

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