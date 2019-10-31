Сибирские ученые нашли средство от сезонной депрессии

Специалисты лаборатории нейрогеномики серотониновых рецепторов Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН исследовали механизмы формирования сезонной депрессии. Результаты этой работы открывают перспективы для создания новых форм коррекции подобных расстройств.

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", сегодня ученые уделяют особое внимание изучению роли серотониновой системы мозга в формировании сезонной депрессии. Эти участки очень сложны из-за большого разнообразия рецепторов. Одним из наименее изученных до недавнего времени оставался рецептор седьмого типа, однако и он был идентифицирован.

Исследователи доказали роль этого рецептора в поддержании баланса серотониновой системы мозга. В частности, установлено, что его агонисты, вещества, вызывающие биологический отклик рецептора, являются антидепрессантами. Новосибирские ученые осуществили экспериментальное повышение экспрессии 5-НТ7 рецептора. Это, в свою очередь, повлияло на 5-HT1А рецептор, а он, как считается, способен блокировать выработку серотонина и провоцировать развитие депрессии.

По словам младшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Александра Родного, 5-HT1А рецептор подавляет активность серотониновой системы. А вот седьмой рецептор способен связывать его, понижая функциональную активность. Его воздействие может облегчить состояние сезонной депрессии. Ученые сумели запустить механизм формирования вируса с кодирующим седьмой рецептор геном и испытали его на лабораторных животных.

Мышей на семь недель помещали в условия сокращенного светового дня - ведь именно свет сегодня является основой терапии при сезонной депрессии. Животные же 20 часов в сутки находились в темноте и лишь оставшиеся 4 часа на свету. Несмотря на то что это ночные животные, нарушение таких ритмов вызывает у них состояние, сходное с депрессией. Уже после этого генетики провели поведенческие тесты.

- Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности. Биохимические показатели активности серотониновой системы согласуются с результатами поведенческих тестов, - подчеркивает Александр Родный.

Проведя эксперимент, исследователи установили значительную роль рецептора седьмого типа в развитии сезонной депрессии. Он может стать подспорьем в лечении таких расстройств, ведь световая терапия благоприятно воздействует лишь на 60-70 процентов пациентов. Тем временем, по данным ВОЗ, депрессивные расстройства входят в четверку наиболее распространенных заболеваний, приводящих к инвалидности и суициду. При этом пятая часть из 350 миллионов человек, которые страдают от депрессии, подвержены именно сезонному ее типу.