Сибирские ученые нашли средство от сезонной депрессии

Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые нашли средство от сезонной депрессии

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты лаборатории нейрогеномики серотониновых рецепторов Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН исследовали механизмы формирования сезонной депрессии. Результаты этой работы открывают перспективы для создания новых форм коррекции подобных расстройств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", сегодня ученые уделяют особое внимание изучению роли серотониновой системы мозга в формировании сезонной депрессии. Эти участки очень сложны из-за большого разнообразия рецепторов. Одним из наименее изученных до недавнего времени оставался рецептор седьмого типа, однако и он был идентифицирован.

Фото: Из личного архива Сергея Ветошкина
Как справиться с осенней хандрой

Исследователи доказали роль этого рецептора в поддержании баланса серотониновой системы мозга. В частности, установлено, что его агонисты, вещества, вызывающие биологический отклик рецептора, являются антидепрессантами. Новосибирские ученые осуществили экспериментальное повышение экспрессии 5-НТ7 рецептора. Это, в свою очередь, повлияло на 5-HT1А рецептор, а он, как считается, способен блокировать выработку серотонина и провоцировать развитие депрессии.

По словам младшего научного сотрудника ИЦиГ СО РАН Александра Родного, 5-HT1А рецептор подавляет активность серотониновой системы. А вот седьмой рецептор способен связывать его, понижая функциональную активность. Его воздействие может облегчить состояние сезонной депрессии. Ученые сумели запустить механизм формирования вируса с кодирующим седьмой рецептор геном и испытали его на лабораторных животных.

Мышей на семь недель помещали в условия сокращенного светового дня - ведь именно свет сегодня является основой терапии при сезонной депрессии. Животные же 20 часов в сутки находились в темноте и лишь оставшиеся 4 часа на свету. Несмотря на то что это ночные животные, нарушение таких ритмов вызывает у них состояние, сходное с депрессией. Уже после этого генетики провели поведенческие тесты.

Фото: iStock
Российские ученые создали кепку для лечения депрессии

- Тесты показали, что животные, у которых экспериментально была повышена экспрессия гена седьмого рецептора, демонстрировали снижение депрессивно-подобного поведения без изменения двигательной активности. Биохимические показатели активности серотониновой системы согласуются с результатами поведенческих тестов, - подчеркивает Александр Родный.

Проведя эксперимент, исследователи установили значительную роль рецептора седьмого типа в развитии сезонной депрессии. Он может стать подспорьем в лечении таких расстройств, ведь световая терапия благоприятно воздействует лишь на 60-70 процентов пациентов. Тем временем, по данным ВОЗ, депрессивные расстройства входят в четверку наиболее распространенных заболеваний, приводящих к инвалидности и суициду. При этом пятая часть из 350 миллионов человек, которые страдают от депрессии, подвержены именно сезонному ее типу.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с депрессией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети