В Бийске сгорели шесть "рекламных" автомобилей

В городе Бийске Алтайского края полицейские расследуют случай массового возгорания автомобилей. Рано утром в наукограде загорелись сразу шесть дорогих иномарок.

- Сообщения о возгорании автомобилей в приобской части города поступили в дежурную часть примерно с 4:30 до 6:00 утра по местному времени, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Пострадали брендовые модели иномарок, рекламирующие одну из известных служб такси.

На все происшествия направлены следственно-оперативные группы. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. По каждому случаю возгорания проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.