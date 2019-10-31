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31.10.2019 21:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Недуг попадет в сеть

В Кузбассе онкологическую помощь окажут быстрее и ближе к дому
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
В кемерове на базе областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского открылся Центр амбулаторной онкологический помощи. В нем будут не только диагностировать рак, но и вести диспансерное наблюдение пациентов, а также отпускать им процедуры в условиях дневного стационара.

Кузбасс занимает второе место в стране после Чукотки по уровню смертности людей трудоспособного возраста (в 2018-м на каждые сто тысяч человек приходилось по 704 случая), и от рака в нем умирают чаще, чем в Сибири и по стране в целом. Причин здесь несколько. В их числе - позднее выявление недуга (это в сорока процентах случаев), низкий уровень профилактики и неэффективная работа онкологической службы. В последние годы она перестала справляться с задачами по качественной диагностике и лечению больных. Дефицит высококвалифицированных кадров привел к росту очередей в двух онкодиспансерах - в Кемерово и Новокузнецке. И очень многие жители региона стали лечиться за его пределами.

Фото: happyphoton / iStock
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"Пациенты из Кемеровской области нас уже просто задавили!" - не сдержал эмоций в разговоре с корреспондентом "РГ" представитель одного из сибирских онкоцентров. Но, даже сделав операцию в Томске или Новосибирске, далеко не все могут получать там же и химиотерапию. Приходится обращаться в больницы по месту жительства. "Я обратилась, и мне ответили, что записи на ближайшие недели нет, хотя врачи обозначили строго определенные сроки лечения", - поделилась одна из кемеровчанок. Исправить ситуацию как раз и призваны центры амбулаторной помощи, оснащенные всем необходимым оборудованием для быстрой комплексной диагностики основных видов рака без отрыва от дома.

- Сегодня все медики обучены онконастороженности: любой доктор, заподозрив у пациента злокачественное новообразование, должен направить его в такой центр, - уточнили в областном департаменте охраны здоровья населения. - Там больного обследуют, и, если диагноз подтвердится, ему дадут направление на лечение в диспансер. А затем пациент вернется в амбулаторный онкоцентр, встав на учет для наблюдения, химиотерапевтического лечения и его мониторинга.

Центр в Кемерово - второй в регионе. Первый не так давно открылся в Ленинске-Кузнецком

Центр в Кемерове - второй по счету в регионе. Первый не так давно открылся на базе Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Он обслуживает и близлежащие населенные пункты. А к 2024 году в Кузбассе должна работать уже целая сеть из одиннадцати аналогичных медучреждений, включая центры в Кемеровском районе, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Междуреченске и Таштаголе. Цель - к тому времени снизить смертность от онкологии на 22 процента - до 185 случаев на 100 тысяч человек. По региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" на это выделено 15,5 миллиона рублей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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