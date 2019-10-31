В Кузбассе откроется музей космонавтики

Музей космонавтики появится в Кемерове, а в Прокопьевске и селе Листвянка Тисульского района откроются его филиалы.

Это будет сделано в рамках соглашения о сотрудничестве Кузбасса с Роскосмосом, которое накануне подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Соглашение, помимо реализации проектов по экологии, транспорту, пожарной и антитеррористической безопасности, защите от наводнений, подготовке высококвалифицированных кадров, предусматривает участие региона в популяризации и сохранении наследия отечественной космонавтики. Для этого и будет создан музей в столице Кузбасса, где жил дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос. А в Листвянке Леонов родился. К слову, здесь хранится немало экспонатов, документов и фотографий, переданных лично знаменитым земляком, недавно ушедшим из жизни.

Еще один филиал музея космонавтики, как сообщает пресс-служба областного правительства, откроется в Прокопьевске, где прошли детство и юность летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова. Он - последний из ныне живущих советских космонавтов первого отряда. К слову, в Прокопьевском краеведческом музее оформлен посвященный Борису Волынову зал "Космос", а также хранятся экспонаты, связанные с Алексеем Леоновым.