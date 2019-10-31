Бывшему главе ФАС Дагестана смягчили приговор

Мосгорсуд незначительно смягчил приговор бывшему руководителю дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасаю Кубасаеву. Ранее Лефортовский суд признал его виновным в получении взятки в 2,5 млн рублей и приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 10 миллионов 300 тысяч рублей .

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, приговор Лефортовского суда изменен только в части дополнительного наказания. Экс-чиновнику смягчили с 5 до 3 лет запрет на право занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением административных и хозяйственных функций.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Кубасаев, возглавляя управление ФАС России по Дагестану, получал взятки от директора одного из республиканских предприятий, которое выполняло функции заказчика по строительству объектов, получая госконтракты. Чиновник оказывал ему покровительство и попустительство по службе, а взамен получил два миллиона рублей, дорогие наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье. Свою вину Кубасаев не признал.