Коллега погибшего в драке в Нальчике полицейского признал вину

Полицейский, после удара которого 18 октября в Нальчикском филиале Института повышения квалификации МВД России погиб спецназовец из Карелии, признал свою вину в случившемся. Как сегодня сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии, мужчина дал "подробные признательные показания".

- Сотрудник полиции не отрицает, что наносил удары. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в ведомстве.

Против правоохранителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В следственных органах заявили, что расследование будет проведено в кратчайшие сроки.

Как ужк сообщалось, в Нальчикском филиале Института повышения квалификации МВД России завязалась драка между слушателями. По предварительным данным следствия, в результате нескольких ударов один из полицейских, получив тяжелые телесные повреждения, скончался на месте ЧП. Известно, что погибший полицейский служил в отряде спецназа "Гром" в Карелии.