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31.10.2019 23:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье экс-начальника УВД заподозрили в подготовке к убийству

Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в отношении экс-руководителя Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко. Его подозревают в организации заказного убийства. Согласно предварительным результатам расследования, он планировал ликвидировать жену скончавшегося ранее брата.

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Правда, в момент совершения преступления Туривненко занимал должность директора одного из кисловодских санаториев. На убийство он планировал пойти для того, чтобы завладеть той долей имущества, которая после смерти его брата по наследству перешла к племяннику. Поскольку, по его мнению, женщина имела влияние на своего сына и могла помешать его замыслам, он и решил пойти на убийство. Оплатить услуги киллера, которые взялся исполнить его знакомый, он планировал в размере 1 млн рублей. Однако мужчина совершил о сделанном ему предложении в полицию. После инсценировки убийства Туривненко задержали в момент частичной оплаты заказа.

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"В момент передачи части денег за "совершенное преступление" мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края", - сообщила пресс-служба СКР России.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Александр Туривненко был генерал-майором полиции в отставке.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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