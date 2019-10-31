В КБР двое полицейских госпитализированы после погони за Audi

Три человека (двое сотрудников полиции и пассажир одной из машин) попали в больницу после аварии, которая произошла при преследовании нарушителя в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике региона, водитель этого авто был пьян.

"Около трех часов ночи 31 октября сотрудники батальона ДПС "Баксанский" обратили внимание на автомобиль Audi, грубо нарушающий правила дорожного движения. Водитель проигнорировал требование автоинспекторов остановиться", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

После чего началось преследование нарушителя, двигавшегося с нарушениями ПДД по федеральной трассе "Кавказ" от Баксана в сторону Пятигорска. По данным полиции, когда он начал обгонять попутный автомобиль, врезался в едущий навстречу ВАЗ-2114. После чего "Жигули" отбросило на машину Госавтоинспекции.

В результате происшествия два сотрудника полиции и пассажир отечественной легковушки были госпитализированы, а водитель Audi задержан. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.