Эксперт усомнился в связи сына Золотова со стройкой войсковой части

Бизнесмен, получивший контракт на строительство в войсковой части Росгвардии под Санкт-Пертербургом, якобы связан с сыном главы Росгвардии. Об этом сообщили некоторые СМИ. По их сообщению, этот бизнесмен получил госзаказ на 1,1 миллиарда рублей.

Однако председатель Национального антикоррупционного комитета России, член СПЧ Кирилл Кабанов усомнился в существующей связи. По его мнению, высказанному ТАСС, предположения о получении контракта благодаря родственным отношениям, - очередная попытка дискредитации руководства Росгвардии.

"Есть задача у некоторых людей по дискредитации Росгвардии, как внешняя, так внутриполитическая, поскольку ведомство проводит функции, в том числе и по противодействию незаконным протестам. Все это направлено непосредственно на руководство Росгвардии, это один из механизмов информационной войны", - считает Кабанов.

Такие выводы, по мнению Кабанова, сделаны из полного совпадения имени сына главы Росгвардии Виктора Золотова, но никакие дополнительные расследования проведены не были. "Первый вопрос - это однофамильцы или кто? Например, я не знаю, а люди уверенно заявляют о степени родства. Отмечу, что это не первый наезд на Росгвардию, одну и ту же тему поднимают и в определенных СМИ информация расходится", - сказал Кабанов.

Он считает, что если говорить о коррупционных преследованиях, то необходимо показывать всю цепочку, а не список из фамилий.