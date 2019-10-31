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31.10.2019 12:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фильмы Чарли Чаплина покажут в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург )
1 ноября в петербургском кинотеатре "Аврора" стартует программа "Лучшие фильмы Чарли Чаплина". Зрители увидят четыре ключевых шедевра Чарли Чаплина: "Огни большого города" (показ 1 ноября), "Малыш" (2 ноября), "Великий диктатор" (3 ноября) и "Новые времена" (4 ноября).

Специально к 130-летнему юбилею Чарли Чаплина подготовлены новейшие реставрации фильмов, которые будут демонстрироваться с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Покажут их не по одному разу, после предпрокатной ретроспективы в начале месяца все они друг за другом будут в ноябре в прокате.

Фото: Киноафиша.инфо
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Чарли Чаплин - общепризнанный гений кино, чья карьера длилась более 75 лет (с юных лет он выходил на сцену, в 14 лет получил постоянное место в театре) и оставила неизгладимый след как в индустрии, так и в памяти, сердцах зрителей.

Великий комик, режиссер и композитор, создатель культового образа Бродяги, о котором он писал в автобиографии: "Он очень разносторонен - он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, - но только под влиянием сильного гнева".

Родился легендарный мастер кинематографа в Лондоне в 1889 году в семье артистов мюзик-холла. Умер в 1977 году в возрасте 88 лет в Швейцарии. Известен во всем мире в качестве режиссера и автора сценария большинства фильмов с собственным участием.

Позднее он также продюсировал фильмы и писал музыку. Последний фильм "Графиня из Гонконга" Чаплин поставил по своему сценарию в 1967 году, главные роли в нем исполнили Софи Лорен и Марлон Брандо.

Чарли Чаплин был единственным человеком на планете, который получил "Оскар" "за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством". В 1970 году его звезду заложили на Голливудской Аллее Славы.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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