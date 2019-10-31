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31.10.2019 19:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голикова: Президиум Госсовета обсудил дефицит кадров в медицине

Текст: Айсель Герейханова (Светлогорск )
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала "РГ", что расширенное заседание Госсовета прошло в рамках делового погружения в разговор о проблемах в первичном звене здравоохранения. По ее словам, одной из главных тем стало кадровое обеспечение в этой сфере.

"Как перестроить систему подготовки, какими ресурсами еще нужно воспользоваться, чтобы привлечь кадры в здравоохранение, как их заинтересовать, какие соцгарантии должны быть приняты в том числе и регионами, чтобы не просто обеспечивать модернизацию, но и социально приемлемую инфраструктуру, например, для молодого специалиста, который приехал на село", - рассказала Татьяна Голикова "Российской газете".

Фото: iStock
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Она напомнила, что этому заседанию предшествовали два дня работы губернаторов по пяти столам (новый формат работы Госсовета - прим. "РГ"): каждая группа формулировала свою позицию по той сфере, которая была ей отведена по компетенции. "Это касается инфраструктуры, кадров, транспортного обеспечения, цифровизации - каждый формулировал предложения, что нужно было бы еще сделать в этом направлении" - пояснила вице-премьер. Некоторые предложения сводились к тому, чтобы попросить еще денег из федерального бюджета."Например, побольше установить финансовое обеспечение программ модернизации первичного звена за счет средств федерального бюджета", - рассказала Голикова.

Кроме того, большой блок предложений губернаторов касался новой серии изменений в закон о госзакупках, "которые еще больше сокращают сроки, делают более эффективными закупки и не позволяют участвовать в таких закупках фирмам-однодневкам", рассказала вице-премьер.

Напомним, сегодня Владимир Путин во вступительном слове на заседании президиума Госсовета в Светлогорске раскритиковал местные власти, которые "с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично", усложняя людям доступ к медпомощи. После этого президент почти три часа в закрытом режиме обсуждал с губернаторами проблемы первичного звена здравоохранения и способы их решения.

"Президента, безусловно, регионы услышали. В начале октября правительство в соответствие с поручениями президента приняло принципы модернизации первичного звена. Работа запущена, мы находимся в графике пока. Надеемся, что в январе, как это и положено по постановлению правительства регионы представят свои программы на экспертизу. Никто из них не сдвигал сроков начала их реализации 1 июля 2020 года", - заключила Голикова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Реформа здравоохранения
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