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31.10.2019 20:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Текст: Айсель Герейханова (Светлогорск)
Фото: Константин Завражин (Светлогорск)
Президент России Владимир Путин осмотрел в Калининграде строящийся корвет "Гремящий". Он станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте.

Когда глава государства знакомился на борту корвета с системами вооружения и оборудования, командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал ему, что в перспективе на носу корабля (сейчас здесь расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр") могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Фото: Пресс-служба Амурского судостроительного завода
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"Циркон" обязательно будет", - ответил президент, обращаясь к сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу. Тот в ответ улыбнулся и кивнул головой.

Известно, что проект "Циркон" предусматривает создание ракеты, способной перемещаться со скоростью 9000 км/ час на расстояния более 1000 км.

Покидая борт судна, президент пожелал Довгайлову счастливого предстоящего плавания и успешных госиспытаний.

Отметим, что дата сдачи судна по госконтракту - 25 декабря 2019 года, стоимость по контракту - 22,6 млрд рублей, текущая готовность - 94,5%. Уже с 5 ноября запланирован переход корвета на полигоны Северного флота для завершения государственных испытаний в декабре.

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