КС РФ разрешил возврат излишних взносов с пенсионных счетов

Конституционный суд РФ разрешил частичный возврат страховых взносов компании на обязательное пенсионное страхование работников, если эти взносы были уплачены излишне и ошибочно.

Соответствующее решение вынесено по жалобе компании "Газпромнефть - Развитие", которая пыталась вернуть из Пенсионного фонда почти 2,6 миллиона рублей.

Спорная ситуация возникла из-за переезда компании. Перерегистрация в Санкт-Петербурге потребовала переезда работников и как следствие, возмещения их затрат на найм жилого помещения.

Вопрос о том, нужно ли платить с этих сумм страховые взносы в ПФР, довел компанию до Верховного суда, который в свою очередь запросил разъяснений у КС РФ.

Проблема, которая была поставлена перед судьями, заключалась в следующем: N212-ФЗ "О страховых взносах в ПФ РФ..." не предполагал включения этих расходов в базу, облагаемую страховыми взносами. Однако налоговые органы со ссылкой на Налоговый кодекс РФ и федеральные законы отказали заявителю в возврате излишне уплаченных сумм на том основании, что платежи уже поступили на индивидуальные счета работников. В то же время "законодательство РФ об обязательном пенсионном страховании не содержит положений, которые бы позволяли застрахованным лицам безусловно рассчитывать на назначение пенсий в будущем за счет ошибочно начисленных им страховых взносов, то есть по существу за счет чужого имущества".

КС подтвердил право компании на возврат излишне уплаченных страховых платежей

- Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ полагает, что возникает неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли названные нормы статьям 19, 35 и 55 Конституции РФ, имея в виду, что в силу данных конституционных положений в РФ как правовом государстве не должно допускаться произвольное лишение частной собственности по основаниям, не имеющим разумного и объективного оправдания и не отвечающим требованиям справедливости, - указано в запросе ВС.

КС изучил обстоятельства дела. Как пояснил судья-докладчик по данному делу Гадис Гаджиев, "абсолютистское толкование": раз деньги поступили на индивидуальные лицевые счета, тема закрыта, возврат невозможен - судьи сочли неконституционным. И призвали обратить внимание на двойную структуру страховых взносов, которые состоят из солидарной (общей) части и индивидуальной, являющейся собственностью застрахованного лица.

- Итоговое решение состоит в том, что право "Газпромнефть - Развитие" на возврат излишне уплаченных страховых платежей подтверждено, - пояснил судья, - но при этом происходит расщепление этих страховых платежей, исходя из их структуры. Речь идет о возврате только солидарной части.

В решении суда также указано, что действующее законодательство не позволяет учитывать, "наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай с установлением страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносах (средствах) к уменьшению размера такого обеспечения".

Поэтому до внесения изменений в законодательство, которые урегулируют обнаруженную неопределенность и которые обязаны внести органы власти РФ, если гражданин еще не вышел на пенсию, возможен также возврат индивидуальной части страховых взносов.

Соответственно, "Газпромнефть - Развитие", вполне вероятно, сможет получить свои деньги обратно почти в полном объеме - дело за Верховным судом.