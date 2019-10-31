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31.10.2019 18:44
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

С 13 по 17 ноября на Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга, приуроченные к празднованию 500-летия Гаваны.

В распространенном российским посольством на Кубе комментарии сообщается, что в программе, помимо культурных мероприятий, запланированы переговоры с кубинскими партнерами по вопросу расширения двустороннего сотрудничества.

Фото: Istock
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В частности, запланировано проведение конференции на тему экономического и торгового сотрудничества между Санкт-Петербургом и Кубой, круглый стол на тему инновационных технологий в сфере здравоохранения, а также обсуждение взаимодействия в туристической сфере и по вопросам сохранения историко-культурного наследства. В состав российской делегации войдут профильные специалисты, представители основных компаний Северной столицы.

Культурная программа включает, помимо прочего, проведение выставки, на которой будут продемонстрированы архивные документы, посвященные сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Кубой, показ ряда фильмов киностудии "Ленфильм". 15 ноября в здании Большого театра Гаваны состоится выступление артистов балетной трупы Мариинского театра.

Мероприятия будут организованы Комитетами по внешним связям и по культуре Санкт-Петербурга.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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