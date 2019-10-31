На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Так, генеральный директор "Национального центра проблем инвалидности" Александр Лысенко предложил ввести штрафы для медицинских учреждений в том случае, когда людям несправедливо и ошибочно снимают инвалидность. "Это для семей трагедии - они теряют пенсии, льготы", - пояснил Лысенко. По его словам, количество жалоб по таким ситуациям растет.

В ответ Путин заметил, что и сейчас наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть применено в соответствии с действующим законом. В частности, таким правом располагает Росздравнадзор. Но президент все же поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой и профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой выяснить, нужно ли дополнительное ужесточение ответственности в этой сфере.

"Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение", - заявил Путин.

Глава государства обратил внимание, что отказы в признании инвалидности также могут быть связаны с борьбой со злоупотреблениями на местах. Особенно много таких ситуаций на Северном Кавказе. "Это тоже надо иметь в виду", - подчеркнул Путин.