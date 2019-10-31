В Вологодской области суд заставил компанию, чей водитель на грузовике снес деревянный мост, компенсировать стоимость его восстановления.

Водитель грузовой машины "Вольво" вез пиломатериалы. Подъехав к деревянному мосту через реку Индоманка, это рядом с деревней Исаево Вытегорского района, он не остановился, хотя там стоял знак: проезд автомобилей свыше 3,5 тонны запрещен. Машина, принадлежащая компании, которая находится в городе Котласе Архангельской области, весила значительно больше. В итоге мост разрушился, грузовик вместе с пиломатериалами завалился в реку. К счастью, никто тогда не пострадал. ЧП на переправе у деревни Исаево создало транспортный коллапс. Какое-то время там приходилось дежурить полицейским, чтоб разводить двигающиеся автомобили. Владельцев призывали находить пути объезда.

Виновником дорожного происшествия признали водителя грузовой машины, который нарушил требования установленного знака о допустимом грузе. На восстановление моста, а он необходим для жителей ближайших населенных пунктов, потребовалось 7,5 миллиона рублей. Эти деньги выделили из региональной казны. А потом решили их взыскать с виновников чрезвычайного происшествия. Управление автомобильных дорог Вологодской области обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к перевозчику. Суд удовлетворил это требование в полном объеме, отметив, что возмещение вреда предполагает восстановление поврежденного имущества. Теперь перевозчику из Котласа придется компенсировать затраты бюджета.