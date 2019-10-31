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31.10.2019 21:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Буллиты не подвели

Питерский СКА одержал волевую победу над "Витязем"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
В континентальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата. Похоже, что питерский СКА начинает выходить из затяжного кризиса. В четверг армейцы с берегов Невы одолели в гостевом поединке подмосковный "Витязь".
Питерские армейцы одержали вторую подряд победу в гостевых матчах. Фото: РИА Новости Питерские армейцы одержали вторую подряд победу в гостевых матчах. Фото: РИА Новости
Питерские армейцы одержали вторую подряд победу в гостевых матчах. Фото: РИА Новости

"Витязь" перед матчем со СКА потерпел четыре поражения к ряду, а вот питерцы в Череповце смогли прервать рекордную серию из пяти неудач.

Начало матча складывалось в пользу подмосковного клуба - уже на второй минуте шайбу забросил Святослав Гребенщиков. Правда, до конца периода СКА отыгрался усилиями Антона Бурдасова - 1:1. Во втором периоде "Витязь" вновь вышел вперед - Миро Аалтонен убежал в контратаку и вернул лидерство хозяевам.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Правда, спустя 39 секунд Аалтонен заработал штрафной бросок, который сам же не смог реализовать. В третьей двадцатиминутке гости счет сравняли - шайбу на голевой счет записал Евгений Кетов. В овертайме обе команды имели множество возможностей, чтобы отличиться, но исход встречи решился в серии послематчевых бросков. Победу СКА во втором матче подряд принес точный бросок Владимира Ткачева.

Комментируя трудную победу своей команды, главный тренер СКА Алексей Кудашов похвалил игроков за характер:

- Мы довольны двумя очками и содержанием игры, правда, вновь нас подводит реализация моментов. Будем над этим работать. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживают нас.

Также стоит отметить победу казанского "Ак Барса" над "Адмиралом" - 2:0. В середине второго периода Патрис Кормье вывел свою команду вперед. За несколько секунд до конца игры Вячеслав Основин установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

Отметим, что эта встреча стала для хозяев 800-й в рамках КХЛ. Казанцы первыми из клубов "регулярки" достигли этой отметки.

Между тем

- Менее чем через неделю в шведском Стокгольме руководители Национальной хоккейной лиги и Международной федерации хоккея (ИИХФ) проведут переговоры относительно участия игроков из клубов НХЛ в международных матчах, включая Олимпиаду. Как сообщает издание Sportsnet, в диалоге примут участие комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, президент ИИХФ Рене Фазель и исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер. Напомним, что игроки из НХЛ участвовали в Играх с 1998 по 2014 год, но на Олимпиаде в 2018 году не выступали.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат КХЛ 2019/2020
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