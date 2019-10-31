Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся

Житель Нарьян-Мара, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка", на допросе ответил на вопросы следователей о случившемся.
Как сообщили "РГ" в региональном следкоме, на вопрос о том, что произошло в детскому саду, подозреваемый ответил, что он убил ребенка.
- По какой причине, можете пояснить? - спросил следователь.
- Крыша поехала, - ответил подозреваемый.
Следственные органы проверяют информацию о том, что задержанный состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Днем 31 октября во время "тихого часа" сотрудник ЧОПа, охраняющего детский сад "Сказка", дистанционно открыл дверь постороннему мужчине в состоянии опьянения. Он поднялся в спальню на третьем этаже и убил ножом шестилетнего мальчика.