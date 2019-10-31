Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся

Житель Нарьян-Мара, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка", на допросе ответил на вопросы следователей о случившемся.

Как сообщили "РГ" в региональном следкоме, на вопрос о том, что произошло в детскому саду, подозреваемый ответил, что он убил ребенка.

- По какой причине, можете пояснить? - спросил следователь.

- Крыша поехала, - ответил подозреваемый.

Следственные органы проверяют информацию о том, что задержанный состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Днем 31 октября во время "тихого часа" сотрудник ЧОПа, охраняющего детский сад "Сказка", дистанционно открыл дверь постороннему мужчине в состоянии опьянения. Он поднялся в спальню на третьем этаже и убил ножом шестилетнего мальчика.