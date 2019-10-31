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31.10.2019 17:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин анекдотом отреагировал на вопрос о медицинских госзакупках

Текст: Айсель Герейханова (Светлогорск)

В ходе встречи Владимира Путина с общественниками в Светлогорске одна из участниц предложила изменить систему медицинских госзакупок.

В частности, она отметила, что, согласно действующему закону о госзакупках, медучреждениям необходимо через отдельные конкурсы не только заказывать само оборудование, но и различные сервисные услуги. По ее словам, все эти процедуры отнимают много времени и мешают эффективно использовать оборудование. Поэтому президенту предложили для таких закупок использовать механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла, когда исполнитель не только поставляет оборудование, но и обеспечивает различного рода сервисное обслуживание.

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Путин в ответ рассказал анекдот. "Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" "Имеешь, бабушка", - отвечает адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" - "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" - "Нет, бабка, не можешь!"

Президент также пояснил, почему эта шутка актуальная для госзакупок: "Потому что в соответствии с действующим законодательством, к медицинскому оборудованию, в том числе тяжелому, может применяться принцип полного жизненного цикла, но только тогда, когда учреждение оборудуется или строится с нуля". "А вот если оборудование закупается в действующее учреждение, то этот способ закупок по принципу полного жизненного цикла почему-то не применяется, а должен применяться, я согласен. Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу", - заключил он.

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