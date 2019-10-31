Путин назвал принцип оценки работы власти

Учитывать в работе запросы общества, которые становятся все выше, призвал чиновников глава государства на заседании президиума Госсовета в Светлогорске. Нужно делать больше, ведь вчерашние достижения сегодня считаются уже нормой, считает он.

"Все наши достижения - это подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше, тем более должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества", - заявил глава государства.

"Мы все с вами, - я сейчас говорю не про сферу здравоохранения, а вообще про любую сферу, - мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы требования на сегодняшний день, и по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. То, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо", - пояснил Владимир Путин.