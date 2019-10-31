Путин назвал системной проблему разрыва между муниципальным и госуровнями

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске обратил внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управлениями. Именно этим глава государства объяснил сохраняющиеся проблемы в первичном звене здравоохранения.

Путин напомнил, что за последние годы из федерального центра неоднократно поступали средства на развитие этой сферы, но муниципалитетам не удается поддерживать необходимый уровень.

"Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой (государственного и муниципального уровней - прим. "РГ")", - заявил Путин. Президент напомнил, что даже в Основном законе в Конституции, "есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным".

По словам президента, преодолеть проблему такого "разрыва" нужно для того, чтобы избежать ситуации, при которой на федеральном и региональных уровнях говорят, что это не их сфера ответственности, а в городах и поселках указывают в свою очередь на отсутствие денег.

При этом Путин подчеркнул, что нельзя нарушать обязательств международного характера: муниципальный уровень управления должен иметь определенный уровень самостоятельности. "Это мы не можем нарушать и не будем", - сказал он.

Видео: RT