Путин назвал системной проблему разрыва между муниципальным и госуровнями

Путин напомнил, что за последние годы из федерального центра неоднократно поступали средства на развитие этой сферы, но муниципалитетам не удается поддерживать необходимый уровень.
"Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой (государственного и муниципального уровней - прим. "РГ")", - заявил Путин. Президент напомнил, что даже в Основном законе в Конституции, "есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным".
По словам президента, преодолеть проблему такого "разрыва" нужно для того, чтобы избежать ситуации, при которой на федеральном и региональных уровнях говорят, что это не их сфера ответственности, а в городах и поселках указывают в свою очередь на отсутствие денег.
При этом Путин подчеркнул, что нельзя нарушать обязательств международного характера: муниципальный уровень управления должен иметь определенный уровень самостоятельности. "Это мы не можем нарушать и не будем", - сказал он.
Видео: RT