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31.10.2019 13:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал системной проблему разрыва между муниципальным и госуровнями

Текст: Айсель Герейханова (Светлогорск)
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске обратил внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управлениями. Именно этим глава государства объяснил сохраняющиеся проблемы в первичном звене здравоохранения.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Путин напомнил, что за последние годы из федерального центра неоднократно поступали средства на развитие этой сферы, но муниципалитетам не удается поддерживать необходимый уровень.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Нам, конечно, нужно будет принимать какие-то системные решения, связанные с увязкой (государственного и муниципального уровней - прим. "РГ")", - заявил Путин. Президент напомнил, что даже в Основном законе в Конституции, "есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным".

По словам президента, преодолеть проблему такого "разрыва" нужно для того, чтобы избежать ситуации, при которой на федеральном и региональных уровнях говорят, что это не их сфера ответственности, а в городах и поселках указывают в свою очередь на отсутствие денег.

При этом Путин подчеркнул, что нельзя нарушать обязательств международного характера: муниципальный уровень управления должен иметь определенный уровень самостоятельности. "Это мы не можем нарушать и не будем", - сказал он.

Видео: RT

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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