Путин похвалил демографические меры в Калининградской области

Президент высоко оценил меры по поддержке многодетных и родителей первенцев в Калининградской области. Об этом в ходе визита главы государства в регион рассказал губернатор.

В прошлом году область стала миллионником, и в этом году миграционный прирост достаточно большой, сообщил Антон Алиханов: почти девять тысяч человек за восемь месяцев, это плюс 30 процентов к тому, что было в прошлом году. "То есть Калининградская область становится все более и более привлекательна, и мы растем", - резюмировал он. Но, к сожалению, пока миграционно, поэтому принимаются дополнительные меры для стимулирования рождаемости.

Глава региона рассказал, какие. Во-первых, региональный капитал для третьих и последующих детей, во-вторых, программа по первенцам - стимулирование людей заводить детей. И еще со следующего года будут выплачивать триста тысяч рублей специалистам, которые учатся в вузах или средних заведениях и рожают во время учебы или в течение трех-четырех лет после. Причем вне зависимости от возраста, но ориентируются, конечно, на молодежь. Алиханов надеется, что мера будет востребована. "Конечно, сто процентов. Здорово, молодцы", - похвалил Путин. По просьбам многодетных в регионе заменили получение земельного участка на денежный сертификат - тоже триста тысяч рублей, и больше тысячи семей в этом году уже получат эти выплаты, сообщил губернатор.

Общее финансирование региональной системы здравоохранения выросло в 2017 году с 12,2 млрд до 20,2 млрд рублей в этом году. На лекарственное обеспечение тратили чуть больше 350 млн в 2016 году, в этом - уже 825 млн, а на следующий год в проекте практически миллиард рублей. "Проблемы с лекарствами были очень серьезные, к нам нарекания справедливые, каждое второе обращение практически у меня было про то, что нет какого-то лекарства, не могут купить и поставить. Эту проблему сняли полностью, причем проводим закупки заранее", - сообщил Алиханов.

Глава государства заметил, что в Калининградской области дефицит средних медработников больше, чем в среднем по стране. Собеседник заверил, что по этой части работа ведется. Путин призвал увеличить прием в центр подготовки. "И конечно, очень важен квартирный вопрос, и мы сейчас работаем с тем, чтобы можно было приватизировать через пять, семь, десять лет, отдавать эти квартиры людям, которые устраиваются в систему", - пояснил губернатор. "Лучше - бесплатно", - заметил глава государства. "Несомненно. Бесплатно. Только так, Владимир Владимирович. Отработал какое-то количество времени и бесплатно получил", - пояснил Алиханов.

"В целом молодцы, здорово", - резюмировал президент, выслушав доклад.