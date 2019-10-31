Путин пообещал экстренные меры по местам в школах

Владимир Путин заявил, что нужно принимать экстренные меры по увеличению количества мест в школах.

"Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения", - пообещал он на встрече с общественниками в Светлогорске в Калининградской области. Глава государства отметил, что решению этого вопроса в том числе будут способствовать ремонт и строительство новых школ. "Нужно принимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах", - подчеркнул Путин.

Встреча президента с представителями общественности посвящена обсуждению проблем здравоохранения. Но также Путин призвал задавать и другие наболевшие вопросы.