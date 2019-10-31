Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов

Владимиру Путину на встрече с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области рассказали о проблеме с пенсиями для работающих многодетных матерей - опекунов.

Так, одна из участниц встречи, многодетная мать, воспитывающая 21 несовершеннолетнего ребенка, работающая опекуном по договору, рассказала, что через 5 лет выйдет на пенсию, и будет считаться работающим пенсионером, но при этом не будет получать страховую часть пенсии.

"Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена", - отреагировал глава государства. По его словам, для таких людей "государство в состоянии и должно сделать исключение".