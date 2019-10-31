Путин раскритиковал схематичную оптимизацию здравоохранения

Большинство граждан недовольно качеством здравоохранения, особенно первичным звеном, и в основном их претензии оправданы. Об этом заявил президент на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске. Местные власти рьяно берутся за оптимизацию, делают все схематично и усложняют доступ к медпомощи, сказал он. Так, терапевт находится рядом с домом, а все узкие специалисты - иногда не просто в другом конце города, но даже в соседнем районе.

Важнейшим показателем позитивных перемен в здравоохранении Владимир Путин назвал устойчивый рост средней продолжительности жизни. В 2014 году она составляла 70,9 года, а в этом году - 73,6.

При этом свыше 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену, констатировал глава государства. И для власти это означает то, что надо серьезно усилить работу в этой сфере. Первичное звено должно быть в приоритете, а не на периферии, обозначил он.

Путин перечислил, что волнует людей: низкая доступность амбулаторий, поликлиник, районных больниц, обветшавшие здания, дефицит оборудования, почти повсеместный дефицит кадров. Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых регионы должны до 10 января 2020 года разработать свои программы и до 1 июля их принять, напомнил он.

"Первичное звено - это зона ответственности прежде всего региональных властей", - отметил президент. Оно ближе всего к людям и большинство их претензий оправдано, считает он. "И когда местные власти с известным рвением берутся за оптимизацию и часто делают это схематично, усложняют доступ к медицинской помощи, это только усугубляет ситуацию", - раскритиковал глава государства и привел пример того, как поликлиника, где принимают терапевты, находится рядом с домом, а все "узкие" специалисты сосредоточены или в другом конце города, или вообще в соседнем районе. "Такая логистика, скорее всего, дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг", - подчеркнул Путин. А это может закончиться тяжелыми заболеваниями.