Путин возмутился попытками сэкономить на зарплатах санитарок

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен попытками сэкономить на зарплатах медперсонала, в частности, санитарок, которых переводят даже на ставки уборщиц. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске.

"Создание условий для достойного исполнения их врачебного долга - это, безусловно, наша общая, важнейшая задача", - заявил Владимир Путин.

"Некоторые вещи просто вызывают удивление, - продолжил глава государства. - Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата... На чем экономим-то?"

На здоровье народа экономить нельзя. На меры по модернизации первичного звена здравоохранения на три года с 2020 года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств, заявил Путин. И после экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть скорректирован, не исключил он.