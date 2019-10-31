В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка

В детский сад города Нарьян-Мара во время "тихого часа" ворвался пьяный мужчина и убил ножом шестилетнего мальчика. Преступника задержали по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Архангельской области и НАО, в убийстве ребенка подозревается 36-летний житель Нарьян-Мара. Имеет ли он отношение к убитому мальчику, пока неизвестно - задержанный сильно пьян и не дает показаний.

Помимо дела об убийстве, возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц детсада и частного охранного предприятия.

- Следствие выясняет, каким образом нетрезвый мужчина проник в помещение детского сада, который охраняется частным охранным предприятием, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

Следствие будет просить суд о заключении задержанного под стражу.