В Петербурге обнародовали комсомольскую характеристику Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга отметили большой интерес к выставке "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков", где представлены документы и материалы о представителях российской политики, науки и культуры. Наибольшей популярностью пользуется анкета на комсомольца Владимира Путина.

В ней, помимо прочего, указано, что "товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", является морально устойчивым и пользуется у товарищей по работе заслуженным авторитетом. Рассказывает документ и об увлечениях комсомольца в свободное время. Так, отмечаются спортивные успехи: чемпион Ленинграда 1976 года по дзюдо, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо.

В экспозиции также есть документы, связанные с деятельностью Сталина, Кирова, Горбачева, анкеты Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко.

По словам организаторов, после такого общественного резонанса рассматривается возможность разместить экспонаты в электронном виде в интернете. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора Центрального государственного архива историко- политических документов Санкт-Петербурга Ольга Боброва.

- Для проекта были отобраны документы о 90 личностях, жизнь и деятельность которых тесно связаны с ключевыми моментами отечественной истории: важными событиями, открытиями, новациями, - подчеркнули в архиве.