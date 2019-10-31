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31.10.2019 09:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.

В последний день октября 2015 года Airbus 321, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван террористами над Синайским полуостровом. В результате теракта погибли все находившиеся на борту 224 человека.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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Как сообщает РИА Новости, в это утро среди родственников погибших находился иерей Сергей Кубышкин, настоятель будущего храма, который будет посвящен памяти жертв авиакатастрофы. Священник призвал собравшихся продолжать любить своих близких, помнить и молиться о них.

Выбор настоятеля храма, который будет воздвигнут в Красносельском районе Санкт-Петербурга, не случаен: в погибшем самолете находился друг священника. Предполагается, что при храме святого Димитрия Солунского откроется социально-реабилитационный центр.

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Крушение A321 в Египте
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