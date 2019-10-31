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31.10.2019 09:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярного кино

Текст: Владимир Карабатов (Санкт-Петербург)
1 ноября в Петербурге состоится открытие XIV Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний". За пять дней зрители смогут увидеть самые знаковые ленты, посвященные развитию мировой и отечественной научной мысли, все показы - бесплатны.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, зрители увидят семнадцать главных научно-популярных и образовательных новинок из США, Дании, Франции, Германии, Испании, Норвегии и России. Также в рамках фестиваля пройдут интересные образовательные мероприятия. На площадках будут работать зона дополненной реальности с лекциями популяризаторов науки, лекторий арт-науки, тематическая выставка, а для фанатов науки организуют викторину.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В 2019 году "Мир знаний" проходит в дни школьных каникул, поэтому особый акцент в программе будет сделан на мероприятиях для юной аудитории. Помимо показа кинофильмов, на фестивале пройдут лекции и демонстрации химических опытов от ведущих преподавателей высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Основная часть "химической" программы состоится в старинной Большой химической аудитории, расположенной в здании Санкт-Петербургского Государственного Университета, в 1894 году построенном по инициативе самого Дмитрия Менделеева.

Главной площадкой "Мира знаний" станет старейший кинотеатр Санкт-Петербурга - киноцентр "Родина". Именно здесь будут проходить церемонии открытия и закрытия фестиваля, конкурсные показы и обсуждения.

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