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31.10.2019 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге волонтеры трое суток спасали чилийскую белку

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )

В одной из квартир на улице Есенина в Петербурге волонтеры-спасатели три дня пытались достать из вентиляционной шахты экзотическую чилийскую белку - дегу. Как рассказали участники процесса на своей странице "ВКонтакте", зверек сумел сбежать через вентиляцию в санузле. Хозяйка сутки старалась приманить его кормом, однако затем вызвала специалистов сообщества "Кошкоспас".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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- В первый вечер удалось только исследовать место побега. Камера не показала зверька в дыре. Ключей от чердака на тот момент найти не было возможностей, поэтому продолжение работ назначили на следующий день, - рассказывают участники. - Около 21 часа второго вечера прибыли на место. С помощью камеры с крыши удалось найти и, главное, локализовать зверька в кухонной вентшахте. Как и предполагалось, он упал на уровень первого этажа.

Хозяйка квартиры, примыкающей к шахте, позволила сделать в стене дыру, однако работы опять пришлось вести в позднее время. Около двух часов ночи их решили приостановить, и у отверстия поставили клетку в надежде, что дегу выйдет сам. Однако этого не случилось.

- Приглашенный заявительницей работник расширил еще отверстие, и Женя аккуратно достала маленького дегу, - комментируют участники. - Ура! Больше трех дней заточения закончились.

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