Последний регион РФ обзавелся собственным гимном

На заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению парламента Псковской области принято решение в поддержку музыкальной редакции будущего гимна региона. Об этом сообщила пресс-служба областного собрания депутатов.

В первом чтении законопроекта о гимне, согласованного еще в конце прошлого года, была представлена только его текстовая часть. Потом объявили музыкальный конкурс. Победителем стал псковский композитор Борис Федотов. Депутаты на заседании комитета прослушали музыкально-поэтическое произведение, которое претендует стать официальным символом Псковской области.

Автор слов к тексту гимна Татьяна Рыжова отметила, что по просьбе композитора текст был немного сокращен и изменен: куплеты поменяли местами, исключив несколько строк, не ложившихся на музыку. Предложенный вариант поддержали Геральдический совет и общественность региона.

Стоит отметить, что долгие годы Псковская область долгие годы была единственным регионом страны, не имеющем своего гимна.