Питерский "Зенит" и ЦСКА в пятницу сыграют друг с другом в шестом туре регулярного чемпионата Евролиги. Соперники подошли к этой встрече на берегах Невы с разным настроением.

Джоэл Боломбой - один из лидеров армейского клуба по подборам мяча в чемпионате Евролиги. Фото: РИА Новости

Во-первых, армейцы ждут реванша, поскольку в предыдущем противостоянии, только в рамках Единой лиги, потерпели в начале октября поражение со счетом 79:82. Во-вторых, в пятом туре команды сыграли с разным результатом. "Красно-синие" в Москве уступили греческому "Олимпиакосу" (79:84), питерцы в Каунасе вырвали победу у литовского "Жальгириса" за счет вдохновенной игры в дополнительной пятиминутке - 82:70.

Баскетболисты ЦСКА вышли на разминку перед матчем с греческим клубом в специальных футболках с надписью в поддержку травмированного Уилла Клайберна. К этой потери по ходу игры добавилось еще и повреждение спины у Дэниэла Хэкетта, который досрочно покинул площадку еще в первой четверти.

В начале второй десятиминутки хозяева лидировали с разницей в 11 очков, однако затем "Олимпиакос" сумел внести перелом. В самые нужные моменты у гостей дальними попаданиями отличился вечный "злой гений" ЦСКА Василис Спанулис. Один из самых полезных игроков москвичей, Никита Курбанов, выбыл из игры из-за перебора персональных замечаний. "Красно-синие" потерпели первое поражение в Евролиге и уже третье в официальных матчах этого сезона.

- Мы провели матч плохо, явно не на своем уровне, - печально констатировал на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Ребята проиграли борьбу в большинстве эпизодов практически во всех ситуациях с равными шансами на положительный исход.

"Зенит" в гостевом матче против "Жальгириса" при 13-тысячной аудитории сумел за пять дополнительных минут добиться перевеса в 12 очков

"Зенит" в Каунасе при 13-тысячной толпе преданных фанатов "Жальгириса" сделал все возможное, чтобы подняться из подвала турнирной таблицы. Гости могли выиграть и в основное время, но за считаные секунды до сирены Алекс Ренфро сфолил на Лукасе Лекавичюсе во время попытки исполнения дальнего броска с середины площадки. Литовец хладнокровно реализовал все три штрафных (62:62), и командам для определения победителя пришлось играть дальше.

В овертайме блистал польский легионер питерцев Матеуш Понитка, набравший десять очков подряд, благодаря чему гости за пару минут добились перевеса 71:64. Дальше "Зенит" уже без особых проблем довел матч до победы.

- Дал понять своим игрокам, что "Жальгирис" - это зеркало, в которое мы должны смотреть, - приводит слова наставника "Зенита" клубная пресс-служба. У нас в октябре было несколько поражений, но мы новая по составу команда. Игроки выкладываются, тренировки очень интенсивные. "Жальгирис" отлично играл в защите и в нападении, нам пришлось потратить немало сил, чтобы выглядеть еще лучше.

В последнем, пятом туре первого круга Еврокубка наши клубы соперничали с турецкими. "Локомотив-Кубань" в Краснодаре уступил "Тофашу" (69:72) из-за точного трехочкового броска Тарик Филлипа в последней атаке гостей. По похожему сценарию прошла и концовка матча "Дарюшшафака" (Стамбул) - УНИКС. Только здесь все завершилось в пользу нашей команды. Лидер казанцев Эррик Макколлум совершил победное попадание почти одновременно с сиреной - 79:77.

Оба наших участника пока в зоне попадания в плей-офф. Только УНИКС лидирует в группе "С", а "Локо" пока четвертый в шестерке "В".

Где будем смотреть

1 ноября, пятница, "Матч ТВ"

20.00. "Зенит" СПб - ЦСКА. Прямая трансляция.