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31.10.2019 22:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Больница выплатит 4 миллиона рублей за то, что пациент стал инвалидом
Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Елена Пыдык из Азова Ростовской области выиграла суд против одного из донских медучреждений, где ее некогда здоровый сын стал инвалидом. Она до сих пор не может себе простить, что три года назад послушалась врача и согласилась на проведение мальчику операции по удалению лимфатических узлов. К их воспалению привела банальная простуда. Мать показала сына хирургу в поликлинике. А тот после осмотра строго заявил: надо удалять!

По словам Елены, грозный диагноз "злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани" был поставлен ребенку без каких-либо дополнительных исследований. Обошлись лишь анализами крови и мочи. Причем медики заверяли: операция простая, минут на 10-15.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Как установил суд и показала судебно-медицинская экспертиза, во время операции из-за значительной передозировки наркоза у ребенка произошли остановка дыхания и работы сердца. Пять минут без кислорода привели к поражению мозга. Плюс ко всему консилиум был созван не сразу. Да и в областной стационар мальчика перевели только на следующий день, упустив драгоценное время. Ребенок стал инвалидом. Выяснилось и другое: в операции не было острой необходимости. Можно было обойтись медикаментозным лечением. Оказалось, филиал медучреждения, в котором оперировали Ярослава, не имел лицензии на проведение подобных хирургических вмешательств...

Сейчас Елена носит сына на руках. Он не ходит, не говорит, не сидит, не держит голову. А на реабилитацию требуются огромные деньги. Родители пострадавшего подали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону на медучреждение. И выиграли уже во второй раз: первый суд постановил выплатить семье 1,5 миллиона рублей. Второй - еще почти 2,5 миллиона в качестве компенсации морального и материального вреда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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