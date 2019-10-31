Больница выплатит 4 миллиона рублей за то, что пациент стал инвалидом

По словам Елены, грозный диагноз "злокачественная гиперплазия лимфоидной ткани" был поставлен ребенку без каких-либо дополнительных исследований. Обошлись лишь анализами крови и мочи. Причем медики заверяли: операция простая, минут на 10-15.
Как установил суд и показала судебно-медицинская экспертиза, во время операции из-за значительной передозировки наркоза у ребенка произошли остановка дыхания и работы сердца. Пять минут без кислорода привели к поражению мозга. Плюс ко всему консилиум был созван не сразу. Да и в областной стационар мальчика перевели только на следующий день, упустив драгоценное время. Ребенок стал инвалидом. Выяснилось и другое: в операции не было острой необходимости. Можно было обойтись медикаментозным лечением. Оказалось, филиал медучреждения, в котором оперировали Ярослава, не имел лицензии на проведение подобных хирургических вмешательств...
Сейчас Елена носит сына на руках. Он не ходит, не говорит, не сидит, не держит голову. А на реабилитацию требуются огромные деньги. Родители пострадавшего подали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону на медучреждение. И выиграли уже во второй раз: первый суд постановил выплатить семье 1,5 миллиона рублей. Второй - еще почти 2,5 миллиона в качестве компенсации морального и материального вреда.