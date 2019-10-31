Кинокомпания из Южной Кореи снимет фильм о Сочи

Съемочная группа из Южной Кореи снимает фильм о Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта.

В составе южнокорейской делегации - гендиректор компании по развитию международного сотрудничества в сфере культуры Собен Ю. Она в Сочи второй раз. Впервые она побывала здесь два месяца назад, когда принимала участие в Международном конкурсе исполнителей оперы.

- Сейчас, во второй визит в этот прекрасный город, я знакомлюсь с его историей и культурой, - рассказала Собен Ю. - Я удивлена. Оказывается, у Сочи большая и интересная история, связанная с древнегреческой эпохой, это было для меня открытием. А местная природа - феноменальна, я такого еще нигде не видела. Этот визит для меня очень важен, мы занимаемся проектом, который нацелен на развитие культурных отношений между Россией и Южной Кореей. Мы выпустим фильм о Сочи не только с точки зрения культуры, но и его уникальной природы и туристических возможностей.

Иностранные гости уже успели побывать в Лазаревском районе и Красной Поляне. Кроме того, представители Южнокорейской республики познакомились с образовательным центром "Сириус" в Сочи. Возможно, подобный центр появится и в Южной Корее.