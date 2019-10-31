Чтению предрекают скорую погибель все кому не лень, а библиобус, забитый книгами под самую крышу, упрямо колесит по сельским дорогам. Ждут ли его в хуторах и станицах, кто сейчас читает и что? Чтобы разобраться в этом, мы поехали с библиобусом, захватив произведения авторов "РГ" в подарок читатаелям.

В Аксайском районе Ростовской области 30 библиотек, 26 из них сельские. Практически всю сеть удалось сохранить, но и маленьких хуторов, где содержать библиотеки нерентабельно, тоже хватает. У библиобуса 17 стоянок, это точки на карте района, куда дважды в месяц привозят книги. Восемнадцатая сейчас в разработке. Организация стоянок дело хлопотное: надо выстроить маршрут, договориться с местной администрацией и наладить контакт с читающей публикой. Самое главное - завоевать доверие людей. Они должны быть уверены, что машина с книгами будет наведываться регулярно, без прогулов.

Одна из стоянок - в старинном казачьем хуторе Малый Мишкин. Знаменит он тем, что здесь находится родовая усадьба всенародно любимого атамана Матвея Платова и церковь Рождества Пресвятой Богородицы, поднятая уже в наше время из руин. Живут в поселке чуть более трехсот человек. К хутору ведет отличная дорога, ехать в комфортной машине одно удовольствие.

Вот и хутор Малый Мишкин. Библиобус остановился возле небольшого клуба. Здесь уже собрались люди. У всех с собой огромные клетчатые сумки, которые когда-то ввели в обиход "челноки". Только в них не китайский хлам на продажу, а книги. Сумки набиты доверху, в некоторых по 30 томов. Для нас (но не для библиотекарей) это большая неожиданность. Ведь настоящую очередь сейчас можно увидеть разве что за сверхмодными гаджетами. Но за книгами?!

- Это еще что, - говорит водитель библиобуса Петр Кулик. - Когда я первый раз приехал с литературой, лил дождь. Люди ждали нас под зонтиками. Думал, чокнутые какие-то. А теперь привык. Недавно женщина привезла книжки в детской коляске. Они из этой коляски за малым не выпадали. Сдала, столько же новых загрузила и увезла домой.

Оказалось, у каждого читателя несколько формуляров, книги берут сразу на всю семью. Пристрастия у хуторян разные. Кто-то любит исторические романы, детективы или про войну, а кто-то исключительно любовную лирику. Казак Фролов, например, с нетерпением ждет историческую литературу. Он сетует, что писатели его не балуют, ленятся, наверное.

- Исторические романы писать сложно, ведь сколько фактов надо собрать, - считает жительница хутора Надежда Балыкина. - Это не про любовь, где все можно придумать из головы. Наш казак про любовь не читает, поэтому рискует остаться не охваченным культурой. Хочу передать писателям, пусть исторического больше нам дают.

Но и любовная линия в почете.

- Каждый вечер я предвкушаю, как буду читать про любовь, - мечтательно говорит Валентина Петровна, уже выбравшая 12 книг. - Мне 81 год, а читаю без очков. Но хочу, чтобы было именно про любовь, без всякого разврата. Поэтому мне не все авторы подходят. Если попадается хороший роман, я будто надеваю на голову сиреневый колпак и живу в другом мире. Сериалы не смотрю, слишком примитивные.

Лидия Павловна приходит вместе с маленьким внуком, оба читают запоем. У Екатерины пятеро детей, и она берет много детской литературы, но и о себе не забывает. Ее выбор - Виктория Токарева.

- Читателей меньше не становится, только круг их меняется. Кто вырос с книжкой, тот до старости это дело не бросит.

Думаете, в хуторе Мишкине какая-то аномалия? Отнюдь, книги ждут везде. Поселки Элитный, Возрожденный, Геофизики... Везде читают много и охотно. А как же популярная сегодня концепция чтения, как уходящего в прошлое ретроразвлечения? Действительно книжных магазинов стало значительно меньше - нет спроса. Но, может, не потому что угас интерес, а из-за цен? Не каждый выложит за книгу 500 рублей, вот и перекочевал читающий люд в библиотеки и интернет. Пока кто-то выбирает книги, в клубе дети играют в нехитрую игру с сотрудниками библиотеки Еленой Акоповой и Елизаветой Дорофеевой. Ребята угадывают произведение по отрывкам.

- Игра выполняет свою задачу: ребенок приучается к чтению. И еще она показывает, что чтение дает преимущество. Умный человек всем интересен, - говорит Елена.

За другим ноутбуком, который тоже привез библиобус, идет серьезная работа. Женщина лет пятидесяти разбирается в том, как завести электронную почту. Помогает ей Ирина Резанова, специалист по информационным технологиям библиотеки. Она рассказывает, как зарегистрироваться, завести логин и пароль.

- Умение пользоваться ресурсами интернета - большое благо, - говорит Ирина. - Мы объясняем, что такое госуслуги и как ими пользоваться, как записаться на прием к врачу в районную больницу по интернету. Сельские жители могут онлайн обратиться к правовым документам и прояснить свои вопросы. В основном интересуются законами, связанными с предпринимательской деятельностью и с землей.

Сегодня библиотека дает бесплатный доступ к обширным электронным хранилищам книг. Читай - не перечитаешь. Пройдет совсем немного времени, и дети, которые сейчас отгадывают сказки, обратятся с запросами к крупнейшим ресурсам научной литературы, чтобы написать реферат или подобрать материал для курсовой. Такая возможность тоже есть.

Книги на колесах

- Идея пустить авто с книгами в дальние поселения не нова, - говорит "хозяйка" библиобуса Наталья Балыкина. - Такие автомобили курсировали еще тогда, когда наша страна была одной из самых читающих в мире. Вот, кстати, и проверите, была она такой или остается. Лет десять назад проект передвижных библиотек начал возрождаться. Ездили мы раньше на грузопассажирской машине. Сейчас библиобус - не просто "книги на колесах", как его предшественники, а универсальный комплекс доступа к информации. Он так и называется КИБО, комплекс информационно-библиотечного обслуживания.

Приобретали его для межпоселенческой центральной библиотеки имени Шолохова, средства шли из областного и районного бюджета. Машина оборудована по последнему слову техники. В ней два шкафа с книгами - эта функция библиобуса осталось неизменной. Но кроме книг библиотекари везут еще и мероприятия: встречи с писателями, мастер-классы и театрализованные представления. Проектор со специальным экраном позволяет показать любую презентацию. Есть в передвижной библиотеке компьютеры с выходом в интернет. Если жителям надо распечатать документы или отсканировать, то это тоже бесплатно. Выход в интернет через флеш-модем. А бензиновый генератор с автономным временем работы до 10 часов дает возможность провести мероприятия даже без подключения к электрической сети.

Кстати

Мы рассказали читателям о "Российской газете" и о журнале "Родина". А еще - подарили библиотеке книгу одного из авторов "РГ" Максима Макарычева "Племя одиночества". Речь в ней, в том числе, и о любви.