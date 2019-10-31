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31.10.2019 12:30
Проект: В регионах

Круизный лайнер "Князь Владимир" завершил навигацию 2019 года

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Всего за круизный сезон лайнер "Князь Владимир", который после завершения навигации 2019 года вернулся в порт приписки Сочи, совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров.
Фото: ООО "Черноморские круизы" Фото: ООО "Черноморские круизы"
Фото: ООО "Черноморские круизы"

Следует отметить, что в нынешнем году была самая продолжительная навигация с начала возобновления работы круизной линии в 2017 году.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи в 2020 году будут заходить шесть иностранных круизных лайнеров

Больше всего отдыхающих оказалось из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края - это 24 и 30 процентов соответственно от общего количества перевезенных пассажиров.

По данным анкетирования, уровень удовлетворенности клиентов за навигацию 2019 года составляет 4,8 балла из 5 возможных. Особенно туристы отмечают высокий уровень сервиса на лайнере и качество блюд в его ресторанах.

В настоящее время круизный лайнер "Князь Владимир" снова готовится стать съемочной площадкой для фильма Владимира Шевелькова "Спасская".

Кстати

В 2020 году навигация продлится с 1 марта по 31 октября. За это время лайнер "Князь Владимир" совершит 35 рейсов, 6 из которых планируются с учетом заходов в порт Сухум. 

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