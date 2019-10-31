Круизный лайнер "Князь Владимир" завершил навигацию 2019 года

Всего за круизный сезон лайнер "Князь Владимир", который после завершения навигации 2019 года вернулся в порт приписки Сочи, совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров.

Следует отметить, что в нынешнем году была самая продолжительная навигация с начала возобновления работы круизной линии в 2017 году.

Больше всего отдыхающих оказалось из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края - это 24 и 30 процентов соответственно от общего количества перевезенных пассажиров.

По данным анкетирования, уровень удовлетворенности клиентов за навигацию 2019 года составляет 4,8 балла из 5 возможных. Особенно туристы отмечают высокий уровень сервиса на лайнере и качество блюд в его ресторанах.

В настоящее время круизный лайнер "Князь Владимир" снова готовится стать съемочной площадкой для фильма Владимира Шевелькова "Спасская".

Кстати



В 2020 году навигация продлится с 1 марта по 31 октября. За это время лайнер "Князь Владимир" совершит 35 рейсов, 6 из которых планируются с учетом заходов в порт Сухум.