Минздрав Крыма подтвердил гибель сотрудника в ДТП под Москвой

В министерстве здравоохранения РК подтвердили гибель в ДТП в Подмосковье директора ГБУ РК "Крымский информационно-аналитический медицинский центр" Ивана Сагайдака.

Сагайдак скончался до приезда скорой помощи. Вместе с ним в автомобиле Land Cruiser Prado 150 находились начальник управления стратегического развития Минздрава Илья Турчиненко и первый замминистра РК Валентин Савченко. Сейчас они госпитализированы с различными травмами.

Коллеги по КИАМЦ называют Сагайдака порядочным человеком, энергичным руководителем и надежным другом, признанным многопрофильным экспертом системы здравоохранения.

- Он был не только коллегой, но и другом, - рассказал "РГ" заведующий организационно-аналитическим отделом ГБУ РК "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Рустам Гильмутдинов. - Мы руководили МИАЦами в одни периоды лет - он в Воронеже, я в Оренбурге. Я создавал Оренбургский МИАЦ. Ежегодно встречались на традиционных конференциях-совещания минздрава РФ, входили в экспертный совет минздрава по информатизации здравоохранения. Он всегда выделялся аналитическим складом ума, способностью быстро создавать гениальные проекты и глубокой порядочностью!

Поскольку Сагайдак - уроженец Воронежской области, родственники приняли решение похоронить его на родине.

ДТП произошло около подмосковного Солнечногорска. Как сообщил осведомленный источник "РГ", на мокрой дороге внедорожник врезался в ограждение и опрокинулся на бок. Иван Сагайдак в момент ДТП сидел на заднем сидении машины, которая направлялась в аэропорт.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Но его детали подробности, как и имена виновников автокатастрофы, пока не разглашаются.