Минздрав Крыма подтвердил гибель сотрудника в ДТП под Москвой

Новости

Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили нападение на Крым как часть стратегии США 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду 11:44
Владимир Кличко хочет возобновить карьеру 11:39
В "Моей карьере" пройдет фестиваль развивающих игр 11:36
Умер актер Джон Уизерспун 11:35
Мегаконцерн Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen официально подтвержден 11:30
Столичный архив рассказал о необычных документах 11:25
ВШЭ в шестой раз представила рейтинг инновационного развития регионов 11:25
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост 11:24
В Перми задержали мужчину, взорвавшего чужую машину из-за ссоры 11:23
В ДТП под Смоленском погибли граждане Беларуси 11:22
Эксперт: В строительство "Северного потока-2" уже вложено 6 млрд евро 11:21
Москва готова подписать соглашение с Минском о взаимном признании виз 11:18
В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус 11:17
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР 11:10
В Роскачестве объяснили, можно ли есть мороженое во время простуды 11:09
Осужден мародер, грабивший дома после взрывов в Каменке 11:07
Сын Роналду забил 58 голов за "Ювентус" в 28 матчах 11:06
Фото: гей Рики Мартин стал отцом в четвертый раз 11:06
Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования 11:00
Москвалькова предложила уход за ребенком включать в трудовой стаж 10:57
Овечкин и партнеры бурно отметили победу "Вашингтона" в MLB 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав Крыма подтвердил гибель сотрудника в ДТП под Москвой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В министерстве здравоохранения РК подтвердили гибель в ДТП в Подмосковье директора ГБУ РК "Крымский информационно-аналитический медицинский центр" Ивана Сагайдака.

Сагайдак скончался до приезда скорой помощи. Вместе с ним в автомобиле Land Cruiser Prado 150 находились начальник управления стратегического развития Минздрава Илья Турчиненко и первый замминистра РК Валентин Савченко. Сейчас они госпитализированы с различными травмами.

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Коллеги по КИАМЦ называют Сагайдака порядочным человеком, энергичным руководителем и надежным другом, признанным многопрофильным экспертом системы здравоохранения.

- Он был не только коллегой, но и другом, - рассказал "РГ" заведующий организационно-аналитическим отделом ГБУ РК "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Рустам Гильмутдинов. - Мы руководили МИАЦами в одни периоды лет - он в Воронеже, я в Оренбурге. Я создавал Оренбургский МИАЦ. Ежегодно встречались на традиционных конференциях-совещания минздрава РФ, входили в экспертный совет минздрава по информатизации здравоохранения. Он всегда выделялся аналитическим складом ума, способностью быстро создавать гениальные проекты и глубокой порядочностью!

Поскольку Сагайдак - уроженец Воронежской области, родственники приняли решение похоронить его на родине.

ДТП произошло около подмосковного Солнечногорска. Как сообщил осведомленный источник "РГ", на мокрой дороге внедорожник врезался в ограждение и опрокинулся на бок. Иван Сагайдак в момент ДТП сидел на заднем сидении машины, которая направлялась в аэропорт.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Но его детали подробности, как и имена виновников автокатастрофы, пока не разглашаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Эксперты рассказали, где работают самые счастливые люди
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР