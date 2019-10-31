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31.10.2019 09:09
Проект: В регионах

Началось проектироване метанолового завода в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков
Международная команда приступила к проектированию завода по производству метанола, который построят на территории бывшего "Химпрома" в Волгограде. На производственной площадке прошло первое установочное совещание. Российские, японские и датские специалисты согласовали исходные данные и основные этапы, уточнили технические решения.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области На производственной площадке прошло первое установочное совещание. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
На производственной площадке прошло первое установочное совещание. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, состоялись переговоры с потенциальными резидентами промышленного кластера, которые будут поставлять технические газы для будущего производства. На предстоящей неделе в офисе генерального проектировщика состоится совещание, на котором особое внимание уделят вопросам промышленной безопасности и защиты окружающей среды. На этот аспект обращал особое внимание глава региона Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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На территории бывшего "Химпрома" продолжается демонтаж непригодных для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. Работы выполнены на 20 процентов от общего объема. Кроме того, идет восстановление и техническое перевооружение цеха карбида кальция, где в 2020 году Волгоградский электрометаллургический комбинат планирует начать выпуск продукции.

- Продолжается проработка вариантов оказания господдержки инвесторам, участвующим в реализации значимого для региона и всей страны проекта по производству метанола, а также других проектов на площадке "Химпрома". Первым шагом стало включение Минпромторгом России Волгоградского электрометаллургического комбината в перечень предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Это дает право на привлечение льготных кредитов, - подчеркнул заместитель губернатора Роман Беков.

Также рассматривается вопрос строительства здесь объектов собственной генерации электрической и тепловой энергии для нужд будущего завода. Общий объем инвестиций проекта превышает 50 миллиардов рублей, строительство завода мощностью один миллион тонн метанола в год планируют начать в 2020 году и завершить в конце 2022 года. Контракт на поставку готовой продукции заключили с японским конгломератом.

Проблемами обанкротившегося "Химпрома" региональные власти занимаются с 2014 года: удалось защитить интересы трудового коллектива, сохранить единый производственный комплекс завода и привлечь крупных инвесторов.

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