Пьяный волгоградец убил жену и тещу

Житель Волгограда зарезал свою жену и тещу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД РФ.

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург. Ночью он поссорился с женой, в конфликт вмешалась 63-летняя мать женщины.

Изрядно выпивший мужчина в порыве гнева схватил нож и убил обоих, а затем отделил головы убитых от тел. О случившемся он рассказал по телефону своей знакомой. Та приехала и, убедившись во всем воочию, позвонила в полицию.

До приезда стражей правопорядка убийца пытался покончить с собой, но не удалось - ему быстро оказали медицинскую помощь. Решается вопрос об аресте задержанного.