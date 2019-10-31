Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника

Полиция Сочи проводит проверку заявления об избиении ученика другими детьми во время урока физкультуры в школе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Сочи.

Видео с ЧП мама ребенка разместила в своем Instagram. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ребенку наносят удары другие дети. По словам мамы мальчика, инцидент произошел 23 октября. В результате школьник оказался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в образовательном учреждении провели служебное расследование, после чего преподавателю физкультуры вынесли выговор, а позже уволили.

Состояние ребенка удовлетворительное, обошлось без тяжелых травм.