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31.10.2019 09:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Антракт в кинотеатре

Ростовчане пойдут в МХАТ, не выезжая из города
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 245(8003)
Желая привлечь новых зрителей, ростовские кинотеатры начали осваивать нехарактерную для местного рынка развлечений нишу. В кинозалах на большом экране теперь можно посмотреть не только блокбастеры, но и трансляцию театральных постановок. Причем как премьерные показы, так и записи спектаклей.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Разумеется, собрать премьерный кинозал, рассчитанный на 370 мест, на театральную постановку довольно трудно. Поэтому театральные показы проходят в небольших VIP-залах, но по ценам обычного зала. Таким образом, для зрителя нет финансовой разницы в том, пойти за 300 рублей на фильм или за те же деньги - на спектакль в кинотеатре. Театр становится доступным для широкого зрителя. Причем, как показывает практика, порой театральные постановки продаются не хуже фильмов. То есть у людей есть потребность в подобного рода искусстве. Как правило, на таких показах заполняется хотя бы половина зала, - говорит маркетолог крупного ростовского кинотеатра Юля Стасенко.

Фото: Пресс-служба театра Narodní divadlo
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Интерес ростовского зрителя к спектаклям в кинозале объясняется просто: далеко не все ростовчане имеют возможность отправиться на премьеру любимого театра в Москву или в Питер. А вот сходить в кино и увидеть ту же постановку в комфортных условиях по силам и по средствам многим.

Дополнительным бонусом для новой категории кинотеатралов являются особенности VIP-зала. Кресло с широкими подлокотниками, которое к тому же можно разложить, специальное место для зарядки телефона и для вещей и даже кнопка вызова официанта позволяют насладиться просмотром постановки с максимальным комфортом.

Захожу на прямую трансляцию из МХАТа. В Ростове - это восьмой VIP-зал кинотеатра. Идет спектакль "Отцы и дети" по роману Тургенева. Сразу погружаюсь в удивительную атмосферу сплава театра и кинематографа.

Фото: Анжела Мнацаканян
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Съемки в столичном МХАТе ведутся с разных точек и несколькими камерами. Это позволяет добиться уникального эффекта. Ростовский зритель словно бы присутствует в московском театре, но при этом видит не только сцену, как зритель-москвич. Благодаря крупному плану у него есть возможность ближе и детальнее рассмотреть лица актеров и их игру. В МХАТе объявляют антракт. В ростовском зрительном зале - тоже перерыв. Кто-то нажимает на кнопку вызова официанта...

Кстати, на большом экране в Ростове уже можно посмотреть не только театральные постановки, но и мировые шедевры оперы и балета. А это настоящий подарок для любителей искусства. Недавно, например, в кинотеатре с успехом прошла премьера оперы "Дон Жуан". Пользовалась популярностью "Аида". Идет балет "Ромео и Джульетта". Обещает быть успешным показ оперы-балета "Галантные Индии".

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