"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России

Московский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России по футболу обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В четвертьфинале команда Доменико Тедеско сыграет против ЦСКА.

Московский "Спартак" проводил третий матч под руководством Доменико Тедеско. На этот раз соперником стал "Ростов", который в нынешнем сезоне показывает результативную игру. Впрочем, накануне важного матча РПЛ против "Краснодара", наставник ростовчан Валерий Карпин выпустил на поле не основной состав. "Спартак" совсем немного изменил состав по сравнению с матчем против "Локомотива".

"Спартак" в первом тайме больше владел мячом и атаковал. "Ростов" же действовал от обороны, выставив так называемый "автобус". Долгое время любые попытки взломать оборону гостей ни к чему не приводили. Хотя "Спартак" старался действовать активно и искал возможности открыть счет в матче.

И все же в концовке тайма подопечным Тедеско удалось забить. Георгий Джикия отдал передачу в штрафную, где Джордан Ларссон в касание переправил мяч в сетку. После перерыва "Спартаку" довольно быстро удалось забить второй гол. Отличился все тот же Ларссон. На этот раз он оказался первым на добивании и поразил пустые ворота после того, как Сергей Песьяков отразил опасный удар по своим воротам. За два последних матча это четвертый мяч шведского нападающего, которого Олег Кононов зачем-то стал выпускать на фланге.

Не будь "Спартак" "Спартаком", если бы не создал себе проблем в концовке матча. Вышедший на замену Александр Долгов сумел пробить точно в дальний угол, и даже отчаянный бросок не помог Александру Максименко. "Ростов" пошел вперед, но спасти игру уже не удалось.

"Спартак" победил и в четвертьфинале сыграет с ЦСКА. Это матч наверняка станет украшением турнира.