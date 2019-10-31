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31.10.2019 17:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили призыв НАТО вернуть Крым Украине

Текст: Татьяна Замахина

В комитете Госдумы по международным делам назвали вмешательством в суверенные дела государства призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее заявление с таким призывом было одобрено комиссией Украина-НАТО. Авторы документа, в частности, возмущены "широкомасштабным наращиванием Россией военной мощи в Крыму".

"Это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России", - заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, которого цитирует RT.

Он напомнил, что Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в 2014 году референдума. Все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно как вмешательство, отметил парламентарий.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Альянс также призвал пустить на полуостров международные наблюдательные организации. На это Морозов ответил, что никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма нет, и в ходе референдума никаких препятствий для международных наблюдателей также не было.

"Сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии", - подчеркнул депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Международные организации НАТО Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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