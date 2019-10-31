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31.10.2019 09:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зеленскому посоветовали не заниматься виртуальной "реинтеграцией" Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Государственном совете Республики Крым посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время впустую и вместо виртуальной "реинтеграции Крыма" заняться налаживанием отношений с Россией.

- Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает, - заявил РИА Новости председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям и народной дипломатии Юрий Гемпель. - Говорящие о реинтеграции Крыма не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе России, и никто не собирается участвовать в обсуждении его реинтеграции. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно.

Фото: iStock
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В то же время депутат Госдумы РФ Андрей Козенко сравнил Владимира Зеленского с персонажем русской сказки.

- Новый глава Украины продолжает заливаться соловьем, обещая, как в русской сказке, пойти не знаю куда и принести не знаю что, - отметил Козенко. - На этот раз он озвучил совсем уж фантастическую идею о реинтеграции Крыма и Донбасса. На самом же деле, если пан Зеленский всерьез хочет что-то изменить, то можно воспользоваться уже имеющимися договоренностями и начать с минских.

Накануне Зеленский предложил разработать государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма, предусматривающую "прозрачность, публичность, консенсус, реализм, а также способность государства претворить ее в жизнь". В то же время Зеленский предостерег от иллюзий тех, кто верит в быстрое и легкое возвращение полуострова в состав РФ.

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