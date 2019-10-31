В Калмыкии обнаружен подпольный платный мусорный полигон

На старой свалке возле села Троицкого в Целинном районе Калмыкии неизвестные, но предприимчивые граждане организовали необычный бизнес. Здесь всем желающим за плату позволяют сваливать мусор. Получается очень удобно: незаконный мусорный полигон расположен относительно недалеко, примерно в 14 километрах от столицы степной республики Элисты. А цены за пользование незаконной свалкой при этом "демпинговые".

Работой подпольного полигона заинтересовались активисты республиканского отделения Общероссийского народного фронта. По их словам, издали все выглядит вполне пристойно. Даже, пожалуй, слишком.

- Это одна из тех старых районных свалок, которые должны быть закрыты с началом мусорной реформы. Наверное, подобные свалки где-то еще продолжают существовать, но если туда мусор и вывозят, то тайком, по ночам. Эту же территорию, размером 6,5 гектара, огородили забором и даже поставили сторожа. Зачем? Якобы для того, чтобы на закрытый полигон не везли мусор. Но на самом деле там, наоборот, фактически вели прием мусора за деньги. Сторож взимает плату с въезжающего грузовика, после чего тот вываливает содержимое кузова. То есть, по сути, ведется незаконная предпринимательская деятельность. И это серьезная тема для разбирательства, - говорит глава исполкома республиканского отделения ОНФ Баатр Мергульчиев.

Наблюдая за полигоном, "фронтовики" выяснили, что туда ежедневно приезжают грузовые и даже ассенизаторские машины, которые незаконно сбрасывают на "закрытую" свалку бытовой и строительный мусор и жидкие отходы. Общественники даже организовали своеобразную "контрольную закупку". Под видом потенциальных "клиентов" они переговорили со сторожем и записали этот разговор. У сторожа поинтересовались, во сколько обойдется вывоз на охраняемую им свалку двух КамАЗов строительного мусора, оставшегося от разобранного дома. "Машина - 500 рублей", - был четкий ответ.

О том, что "закрытая" свалка продолжает использоваться, свидетельствует накатанная дорога и огромные завалы недавно привезенного мусора, в том числе свежераспиленных деревьев и скошенной травы. Активисты ОНФ собственными глазами видели, как на "неработающую" свалку привозят мусор, а приглашенные тележурналисты сняли приезжающие грузовики на камеру. Причем один из них оказался с заклеенными номерами.

Выглядела, кстати, охота за мусоровозами несколько комично.

- Мы устроили засаду и стали ждать. Видим: едет машина с мусором. Только поворачивает к свалке, как навстречу выбегает напуганный нашим интересом сторож и машет руками: мол, поезжай дальше. Грузовик проехал мимо свалки и остановился на чабанской стоянке неподалеку. Мы приехали туда, сняли машину. А вот водителя там уже не было. Видимо, сбежал и спрятался где-то на животноводческой точке. А когда мы поехали обратно к полигону, то увидели, как туда же направляется еще одна машина с мусором. Начали снимать. Водитель проезжает мимо нас, но ни о чем не догадываясь, поворачивает к свалке. А оттуда снова выбегает сторож, машет руками. Водитель разворачивается, уезжает. А на горизонте новый мусоровоз: полигон явно не простаивает, и каждая машина везет до десяти тонн отходов, - рассказал Баатр Мергульчиев.

"Фронтовикам" удалось выяснить, что услугами нелегального полигона пользуются и элистинские управляющие компании. Таким образом, в частности, решается проблема утилизации спиленных деревьев. Если не спешащие расчищать дворы УК все же дожимают жильцы, коммунальщики нанимают машину и везут спил на дешевую нелегальную свалку.

Кто именно наладил мусорный бизнес на старом полигоне, пока неизвестно. Сторож огороженной свалки отказался общаться с участниками рейда ОНФ. Также он не стал отвечать на вопрос вызванного участкового о том, кому принадлежит незаконный полигон. Как отмечают активисты ОНФ, судя по документам, имеющимся в администрации района, земля принадлежит муниципалитету, но по факту она находится в распоряжении частного лица. И теперь уже компетентным органам предстоит выяснить имя и фамилию настоящего хозяина объекта.

- Полигон не числится в государственном реестре объектов размещения отходов, его никто не контролирует. Здесь не проводится сортировка отходов, и нет возможности отсеять опасные. Деятельность такого полигона влечет за собой тяжелые последствия: вред окружающей среде, пожары, опасность для жизни людей, - подчеркивает координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Калмыкии Юлия Худогулова.

Эксперты ОНФ считают, что в этой ситуации нарушителями закона являются не только организаторы свалочного бизнеса, но и те, кто завозит мусор на несанкционированный полигон. По итогам рейда общественники уже направили в прокуратуру региона обращение, а также фото-, аудио- и видеоматериалы с просьбой принять меры и привлечь виновных к ответственности.

Комментарий

Савр Матвенов, начальник отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия:

- Это мусорный полигон, действовавший еще в советское время. Все такие полигоны с советских времен по законодательству остаются полигонами. Но он был официально закрыт и никем не обслуживается. Непонятно, кто его открыл, непонятно, как о нем узнали. Муниципалитету было дано указание поставить там заградительные сетки, чтобы мусор не разлетался, вот и все. Дальше я не знаю, что там происходило, и никто не знает. Сейчас это будут выяснять компетентные органы. У нас никакой информации об использовании этого полигона нет.