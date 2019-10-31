В Волгоградской области для любителей отдыха на природе появились грибные туры.

Сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" устраивают экскурсии по лесу, во время которых туристы могут послушать лекцию и поискать под опавшей листвой грибы.

Этот год выдался особенно урожайным на грибы. Как уточнили в областном комитете природы, наиболее часто в пойме Волги и Ахтубы встречаются тополевые рядовки. Уже по названию понятно, что эти грибы растут рядами под тополями, а еще под осинами и орешником. Их называют также подтопольниками, забалуйками и морозиками. Причем экскурсовод готов поделиться с туристами рецептом их соления.

Кроме подтопольников, грибники нашли грузди и вешенки.

Кстати

Об урожайности этого года говорят результаты областного чемпионата по "тихой охоте". Более ста участников установили рекорд последних лет - 777 килограммов грибов за три часа. Это в восемь раз больше, чем в 2018 году. Кстати, городские оказались лучшими сборщиками, чем деревенские. Так, победила волгоградка Людмила Виротян, собравшая 31 килограмм, это почти вдвое больше, чем у ближайшей ее преследовательницы Томилы Казанковой из хутора Тормосина. Зато Томила нашла самый большой гриб весом 335 граммов.