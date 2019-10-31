Директору курганского аэропорта вынесли приговор за вырубку деревьев

Курганский городской суд признал виновными исполнительного директора Дмитрия Коваленко и главного энергетика Андрея Тябутова аэропорта в незаконной вырубке деревьев на территории предприятия и приговорил обоих к штрафу в 1 миллион 150 тысяч рублей. Также им придется возместить ущерб, нанесенный воздушной гавани.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки городской административно-технической инспекции. Как пояснил в суде директор АТИ Михаил Дубанич, в один из осенних дней 2017 года из администрации Кургана поступил сигнал, что возле здания аэропорта срубили деревья: 34 клена, 13 карагачей (вязов) ей и одну березу. Специалисты зафиксировали факт и направили документы в полицию.

- Несмотря на то, что территория аэропорта является федеральной собственностью, разрешение на вырубку деревьев все равно требуется, - заявил в суде Дубанич, ссылаясь на решение Курганской городской думы.

Потерпевшим в деле было признано Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (МТУ Росимущества) в Челябинской и Курганской областях. Ущерб от всех рубок оценили почти в 1,3 миллиона рублей. При этом ни администрации Кургана, ни у Росимущества деревья на учете не числятся.

Фигуранты вину не признали.

- Есть апелляционное определение Верховного суда по правилам благоустройства в муниципальных образованиях, - заявил после суда Дмитрий Коваленко. - Его смысл в том, что муниципалитеты не имеют права ограничивать права владельцев земельных участков на поверхностно-растительный слой. В нашем деле как раз Российская Федерация посредством министерства транспорта установила особые условия использования этого поверхностно-растительного слоя посредством федеральных авиационных правил. Почему суд это во внимание не принимает, я не знаю.

По мнению директора аэропорта, вердикт Курганского суда можно считать прецедентом для всей России. Теперь местные власти будут вмешиваться в процессы обеспечения безопасности полетов, что "неизвестно к чему" приведет.

Решение об обжаловании приговора Дмитрий Коваленко примет после того, как посоветуется с адвокатами.