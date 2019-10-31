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31.10.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директору курганского аэропорта вынесли приговор за вырубку деревьев

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Курганский городской суд признал виновными исполнительного директора Дмитрия Коваленко и главного энергетика Андрея Тябутова аэропорта в незаконной вырубке деревьев на территории предприятия и приговорил обоих к штрафу в 1 миллион 150 тысяч рублей. Также им придется возместить ущерб, нанесенный воздушной гавани.
Фото: СК/РИА Новости
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Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки городской административно-технической инспекции. Как пояснил в суде директор АТИ Михаил Дубанич, в один из осенних дней 2017 года из администрации Кургана поступил сигнал, что возле здания аэропорта срубили деревья: 34 клена, 13 карагачей (вязов) ей и одну березу. Специалисты зафиксировали факт и направили документы в полицию.

- Несмотря на то, что территория аэропорта является федеральной собственностью, разрешение на вырубку деревьев все равно требуется, - заявил в суде Дубанич, ссылаясь на решение Курганской городской думы.

Потерпевшим в деле было признано Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (МТУ Росимущества) в Челябинской и Курганской областях. Ущерб от всех рубок оценили почти в 1,3 миллиона рублей. При этом ни администрации Кургана, ни у Росимущества деревья на учете не числятся.

Фигуранты вину не признали.

Фото: Надежда Пащенко/РГ
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- Есть апелляционное определение Верховного суда по правилам благоустройства в муниципальных образованиях, - заявил после суда Дмитрий Коваленко. - Его смысл в том, что муниципалитеты не имеют права ограничивать права владельцев земельных участков на поверхностно-растительный слой. В нашем деле как раз Российская Федерация посредством министерства транспорта установила особые условия использования этого поверхностно-растительного слоя посредством федеральных авиационных правил. Почему суд это во внимание не принимает, я не знаю.

По мнению директора аэропорта, вердикт Курганского суда можно считать прецедентом для всей России. Теперь местные власти будут вмешиваться в процессы обеспечения безопасности полетов, что "неизвестно к чему" приведет.

Решение об обжаловании приговора Дмитрий Коваленко примет после того, как посоветуется с адвокатами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
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